Krefeld : Neustart für 7500 Kinder in den Grundschulen

Auch an der Grundschule an der Bismarckstraße wird ab Montag wieder der Regelbetrieb starten. In die Pause werden die Klassen jedoch noch getrennt gehen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Für die Mädchen und Jungen wird es in den zwei Wochen bis zu den Sommerferien wieder regulären Unterricht geben“, erklärt Schulamtsleiter Jürgen Maas. Statt des Abstandsgebots gilt ein neues Prinzip: getrennte Gruppen.

Die Grundschulen öffnen am Montag wieder täglich für alle 7500 Krefelder Schüler ihre Klassenräume. „Für die Mädchen und Jungen wird es in den zwei Wochen bis zu den Sommerferien wieder regulären Unterricht geben“, erklärt Schulamtsleiter Jürgen Maas. Statt des Abstandsgebots gilt ein neues Prinzip: Das NRW-Schulministerium setzt ab sofort auf „getrennte Gruppen“. Die Jungen und Mädchen werden im Klassenverband beschult, die einzelnen Gruppen sollen sich möglichst wenig begegnen.

Paradox ist: Für den Ganztagsbetrieb gelten im Gegenzug eigene Regeln. Dort werden in anderen Gruppenzusammensetzungen bis zu 25 Kinder betreut. „40 Prozent der Grundschüler nutzen in Krefeld das Ganztagsangebot“, berichtet Schulamtsdirektorin Marita Koblenz-Lüschow. Das heißt: Die strikte Trennung vom Vormittagsunterricht, wird am Nachmittag aufgehoben.

Info 17 Personen mit dem Corona-Virus infiziert Aktuell sind in der Stadt Krefeld noch 17 Personen mit dem Corona-Virus Sars CoV 2 infiziert. Insgesamt sind bisher 642 Personen positiv getestet worden, davon gelten 603 als von Covid 19 genesen. Gestorben sind in Krefeld bisher 22 Personen, dieser Stand ist unverändert. In Quarantäne sind aktuell 1892 Personen. Die Zahl der sogenannten Erstabstriche hat sich auf mittlerweile 7405 erhöht, 48 Ergebnisse werden von den Laboren noch erwartet. Im Krankenhaus werden weiter vier Personen aus der Seidenstadt stationär behandelt, keine davon liegt auf der Intensivstation. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt nun 7 – bei einem Grenzwert von 50.

Eltern aus systemrelevanten Berufen haben ein weiteres Problem. „Die Notbetreuung fällt ab sofort weg“, betont Maas. Rund 900 Kinder haben das Angebot in Krefeld in den vergangenen Monaten in Anspruch genommen. Wie viele davon im Ganztagsbetrieb angemeldet sind und diesen jetzt nutzen können, kann der Experte nicht sagen. Sollte es in Einzelfällen zu Engpässen kommen, will sich die Verwaltung jedoch flexibel zeigen.

Auch beim Lehrpersonal gibt es offene Fragen. „Das steht und fällt mit den Köpfen, die in den Schulen vorhanden sind“, so Koblenz-Lüschow. Schwangere seien in jedem Fall ausgeschlossen, Personen aus der Risikogruppe müssen ein Attest vorlegen und können dann ebenfalls dem Unterricht fernbleiben. Das Land geht davon aus, dass 85 Prozent der NRW-Lehrer einsetzbar sind. „Auch wenn es nur noch zwei Wochen bis zu den Sommerferien sind, Kinder brauchen ihre sozialen Kontakte“, sagt die Schulamtsdirektorin. „Spätestens ab dem Kleinkindalter werden diese zu Gleichaltrigen immer wichtiger.“

