Offene Kirchen in Krefeld Nacht-Fahrt ins Land des Glaubens

Krefeld ist vielfältig. Das zeigt sich auch an dem breiten Spektrum religiöser Anschauungen, das in der Stadt zu finden ist. Der offene Umgang miteinander ist eine viel zitierte gute Eigenschaft der Krefelder, die besonders im Jahr des Stadtjubiläums häufig zu hören ist. Und so stellt der Arbeitskreis Christlicher Kirchen (ACK) Krefeld und Meerbusch die neunte „Nacht der offenen Kirchen“ am Freitag, 15. September, unter das Motto „Toleranz“.