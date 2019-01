Niederrheinische Sinfoniker Krefeld: Musikjahr startet auf orientalischem Basar

Krefeld Sinfoniker, die aggressiv schreien, und ein Instrument, das sich wundervoll, aber nicht kinderleicht präsentiert, und der Radetzky-Marsch waren beim Konzert am Neujahrsmorgen zu hören.

Obwohl die Niederrheinischen Sinfoniker seit dem ersten Weihnachtstag – so listete es Generalintendant Michael Grosse in seiner wie immer interessanten Moderation auf – an jedem Abend mit unterschiedlichen Aufgaben und den dazugehörigen Proben betraut waren, wirkten sie gestern Morgen – von ihrem agilen Dirigenten Mihkel Kütson temperamentvoll animiert – beim Neujahrskonzert auf der geschmackvoll dekorierten Bühne des gut besuchten Theatersaals frisch und voller Musizierlust. „An Neujahr muss Musik richtig krachen“, das ist seit Jahren das Credo des Generalmusikdirektors für diese Veranstaltung, die am Abend in Mönchengladbach immer noch ein zweites Mal stattfindet.