Bürgerverein in Krefeld : Neujahrsempfang Lehmheide verzeichnet Rekordbesuch

Krefeld Zum traditionellen Neujahrsempfang des Bürgervereins Lehmheide kamen viele Gäste.

Mehr als 100 Gäste nutzten die Gelegenheit, beim Neujahrsempfang des Bürgervereins Lehmheide im Südbahnhof miteinander ins Gespräch zu kommen. Vorsitzender Bernd Albrecht ließ in seiner Ansprache das Jahr „Henger demm Bahndamm“ Revue passieren und lenkte den Blick auf die wichtigste positive Entwicklung im Bezirk: In diesem Jahr soll, wie berichtet, die Sanierung des als „Horror-Hochhaus“ bekannten Gebäudes an der Alte Gladbacher Straße starten. Ein wichtiger Meilenstein für den Südbezirk. Anderenorts warte man aber noch darauf, dass Sanierungsprojekte endlich in Gang kommen, sagte Albrecht. Die Zukunft zweier ausgebrannter Häuser, an der Spinnereistraße und an der Gladbacher Straße, mache Sorge, weitere Sanierungsprojekte, etwa an der Märklinstraße, kämen nicht voran.