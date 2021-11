Auf dem Weg zum Kfz-Mechatroniker : Ausbildung an einer BMW – neueste Technik für Krefelds Nachwuchs

Krefeld Lernen an der präparierten Maschine: Die Auszubildenden im Kfz-Handwerk erhalten fiktive Kundenaufträge. So trainieren sie, Fehler mit Hilfe von Online-Systemen zu diagnostizieren und zu beheben.

Ein Motorrad für die Ausbildung: Das Überbetriebliche Ausbildungszentrum (ÜBA) der Kfz-Innung Krefeld freut sich über eine BMW R 18 – ein Geschenk des Herstellers, das beim Krefelder Händler Motorrad Faßbender übergeben wurde. Ziemlich lässig wirkt die Maschine mit ihrem tiefschwarzen Lack und den zahlreichen Chrom-Teilen. Kein Wunder, dass Obermeister Dietmar Lassek und ÜBA-Leiter Wolfgang Mennen sofort leuchtende Augen hatten, als sie die R 18 im Verkaufsraum von Motorrad Faßbender an der Hafelsstraße in Empfang nahmen. „Wer tiefenentspannt und auf sehr souveräne Motorrad fahren will, hat hier das ideale Gefährt“, sagt Volker Faßbender.

Die Werkstätten hätten nach wie vor einen hohen Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften, fügt Wolfgang Mennen hinzu. Aktuell erlernen in Krefeld und im Kreis Viersen rund 400 junge Menschen den Beruf des Kfz-Mechatronikers. Alleine in diesem Jahr haben 65 Auszubildende in Krefelder Betrieben und 55 im Kreis Viersen begonnen. „Das sind in etwa so viele wie in den vergangenen Jahren“, berichtet Mennen. Er weist auch darauf hin, dass die Kfz-Innung sehr erfolgreich ausbildet: „Wir haben oft Jahrgänge mit einer hundertprozentigen Abschlussquote“, sagt der Leiter des Überbetrieblichen Ausbildungszentrums.