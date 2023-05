Kaserne Kempener Allee Neues Wohnquartier für 2200 Menschen in Krefeld

Eingestaubte Backsteingebäude, verwilderte Gehwege und Metallzäune sind an der Kempener Allee in Krefeld bald passé: „Noch in diesem Jahr starten wir mit Bauarbeiten. Unser Ziel ist, bis zum Jahr 2028 das Quartier Anglicus in ein lebendiges und nachhaltiges Stadtviertel zu transformieren, in dem rund 2200 Menschen wohnen und arbeiten werden“, erklärt Stefan Rauchfuss, Gründer und CEO der Rauchfuss et Socii GmbH aus Köln. Dafür nehme der Eigentümer des Areals rund 220 Millionen Euro in die Hand, informierte eine Sprecherin am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion. Vor Ort werden die Domstädter von dem Krefelder Architekten Jürgen Schittmann beraten.