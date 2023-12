Geschützter Raum für Prostituierte in Krefeld Neues Wohnmobil für Prostituiertenhilfe

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) setzt ein klares Signal für die Unterstützung der Prostituiertenhilfe in Krefeld. Mit Zuschüssen in Höhe von 40.000 Euro von der Stadt Krefeld und 20.000 Euro vom Land Nordrhein-Westfalen ist ein neues Wohnmobil angeschafft worden. Dieses Fahrzeug wird einen wesentlichen Beitrag im Rahmen des bewährten Projekts „Gegen den Strich“ leisten. Seit 2016 bietet „Gegen den Strich“ einen geschützten Raum für Prostituierte in Krefeld. Das bisher genutzte Wohnmobil hatte die jüngste TÜV-Prüfung nicht bestanden und musste deshalb außer Betrieb genommen werden.