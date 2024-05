Projekt in Krefeld Neues von der Konferenz der kleinen Forscher

Grundschülerinnen und Grundschüler der Bismarckschule und der neuen Kompass-Schule haben jetzt an der „Konferenz der kleinen Forscher“ teilgenommen. Ort der Konferenz war das Jugendhaus in der Felbelstraße 23 in Cracau, das sogenannte Café Oje. In der „Projektgruppe Chemie“ geht es etwa um Gase: „Wir haben Natron genommen und zwei Teelöffel Zitronensäure. Das haben wir gemischt und in einen Trichter getan. Darunter haben wir 100 ml Wasser in eine Flasche gefüllt und einen Luftballon darübergestülpt. Dann hat sich ein Gas gebildet, das den Luftballon aufgepustet hat“, erklärt ein Junge, und ein Mädchen ergänzt: „Danach haben wir besprochen, was man alles mit dem Gas machen könnte. Man könnte damit zum Beispiel ein Skateboard antreiben.“