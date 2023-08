Bezirksvertretung in Krefeld Wie teuer darf ein Schwimmbad für Hüls sein?

Während viele Hülser noch dem Naturfreibad am Hölschen Dyk nachtrauern, das seit 2019 geschlossen ist, beschäftigen sich Politik und Verwaltung wie berichtet bereits mit einem Neubau am Reepenweg. In der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Hüls stellte die Verwaltung nun Machbarkeitsstudie und Verwaltungsvorlage mit ersten Ergebnissen und Zahlen vor. Für ihre Pläne erntete sie aber auch Kritik.