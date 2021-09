Mit dem Verein „Werkhaus“ als Partner : Neues Quartierszentrum im Bezirk Diessem-Cracau

Krefeld Neben anderen Schwerpunkten der Entwicklung von Konzepten bürgerschaftlichen Engagements – wie beim Bleichpfad-Hochhaus oder der Samtweberei – wird hier ein weiterer Akzent gesetzt.

Auf mehreren Etagen sind Bürger wie auch gemeinwohlorientierte Initiativen und Gruppen eingeladen, sich aktiv an der Gestaltung dieses Zentrums in direkter Nachbarschaft zu Schlachthof und Kufa zu beteiligen. Räume für Begegnung, Familien- und Individualberatung durch verschiedene Migrantenselbstorganisationen sowie ein breitgefächertes interkulturelles Bildungsangebot für Jung und Alt werden partizipatorisch entwickelt und sind teilweise schon vorhanden. Koordiniert wird dies durch den Verein Werkhaus, der Interessierte einlädt, dieses Projekt kennen zu lernen und sich einzubringen. Vorrangig unterstützt wird das Werkhaus in der Projektentwicklung dabei durch den städtischen Quartiersmanager Sandy Schilling. So konnte bis jetzt schon vieles erreicht werden: Der Verein Werkhaus hat eine Etage für Bewegungs- und Tanzangebote eingerichtet, und im Souterrain werden Kreativangebote durchgeführt. Darüber, in der ersten Etage, arbeiten drei Migrantenselbstorganisationen mit Schwerpunkt Osteuropa und unterstützen Bürger bei Behördengängen, in Familienangelegenheiten, bieten Sprach- und Nachhilfeunterricht an.