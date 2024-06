Krefeld hat über 360.000 geradelte Kilometer gesammelt Aktion beim Stadtradeln: Antworten auf Quizfragen „erstrampeln“

Für die Teilnahme müssen Interessierte Quizfragen, die von Krefeldern eingesandt wurden, beantworten. Den Antworten kann man zum Beispiel bei einer schönen Radtour näherkommen. Die erste Frage lautet: Welche Nummer hat der Grenzstein zu Füßen des Kapuzinerbergs am Inrath, östlich im Bereich des Parkplatzes? Nummer zwei: Wie heißt die wunderschöne Blumenart, die man findet, wenn man den Weg zwischen Krefelder Zoo und Grotenburgstadion fährt? Sie befindet sich an der Umkleide mit dem schönen Mauer-Gemälde des KFC Uerdingen. Frage drei: Wie viele Bodenhülsen für Kunstinstallationen gibt es auf dem Lewerentzplatz auf der Lewerentzstraße am Frankenring? Und die vierte: Wie viele Schaukeln gibt es auf dem Spielplatz im Stadtwald? Die letzte Frage: Wie viele Hochbeete stehen aktuell an der Rhine Side in Uerdingen?