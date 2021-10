Bäderplanung für Krefeld : Neues Hallenbad für Hüls im Gespräch

Auch auf dem Gelände des Badezentrums Bockum wird wahrscheinlich ein neues Sportbad gebaut. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Stadt vollzieht eine Kehrtwende in der Bäderplanung: Sie rückt ab von einem Neubau in Kombination mit einer Eishalle an der Westparkstraße. Als Standorte für Bad-Neubauten rücken nun Bockum und Hüls in den Fokus.