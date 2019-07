Gesundheit in Krefeld : Neues Gesundheits-Angebot auf dem Lefkeshof in Hüls

Simone Philipsenburg-Benger, Claudia Wichmann, Anne und Lisa Schleupen (v.l.). Foto: Philipsenburg-Benger

Krefeld (bk) Ab sofort ist Milchwirtschaft nicht das einzige, was man auf dem Lefkeshof in Hüls vorfindet. Bereits seit einigen Jahren hat sich Lisa Schleupen auf Cantienica-Kurse spezialisiert. In den vergangenen Monaten nun ließ sie ehemalige Stallungen zu Kursräumen umbauen, die von ihr und weiteren Therapeuten genutzt werden.

Cantienica ist eine Methode, bei der Fehlhaltungen aller Art und ihre Folgen behandelt werden. Dazu werden die Muskeln so trainiert, dass das Skelett neu ausgerichtet wird. Die neuen Räumlichkeiten nutzt auch Hebamme Simone Philipsenburg-Benger für Rückbildungskurse und „Fit in der Schwangerschaft“. Die Fitness-Kurse richtet sich an Frauen, die durch gezielte Übungen ihre Muskulatur und Körperhaltung erhalten wollen. Um die optimale Nutzung des Gehirns kümmert sich Anne Schleupen. Sie bietet mit Powerbrain ein Mentaltraining an, das in Kombination mit Bewegung die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit steigern kann.