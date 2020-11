Medizin in Krefeld : Neues Geriatriekonzept am Helios-Klinikum

Tanja Langsenkamp, Kaufmännische Standortleiterin des Helios Cäcilien-Hospital Hüls, Dr. Stefan Schreiber, Chefarzt der Klinik für Geriatrie, und Natalie Kopanski, Geri-Nurse (von links) am Klinikum sind für den Breich der Geriatrie verantwortlich. Foto: Sven Schalljo

Krefeld „Ein Ziel ist, dass die Patienten schneller, in besserem Gesamtzustand und mit höherer Lebensqualität unser Haus wieder verlassen. Das ist auch nicht zuletzt eine Frage der Würde“, sagt Chefarzt Dr. Stefan Schreiber.

In einer stetig älter werdenden Gesellschaft spielt die Geriatrie, also die Wissenschaft von den medizinischen Altersleiden, eine zunehmende Rolle in der Medizin. Am Helios Krefeld sehen sich die Verantwortlichen gerade in diesem Bereich für die Zukunft hervorragend aufgestellt. „Wir verfolgen hier am Klinikum einen ganzheitlichen Ansatz und wollen so früh wie möglich mit den Rehabilitationsmaßnahmen beginnen. Ziel ist, dass die Patienten schneller, in besserem Gesamtzustand und mit höherer Lebensqualität unser Haus wieder verlassen. Das ist auch nicht zuletzt eine Frage der Würde“, sagt Stefan Schreiber, der neue Chefarzt der Geriatrie am Helios. Dabei zeichnet er nicht nur für die Häuser am Lutherplatz und in Hüls im Bereich der Geriatrie verantwortlich, sondern verfolgt auch einen explizit interdisziplinären Ansatz.

„Das möchte ich mir aber gar nicht auf die Fahnen schreiben. Das ist ein laufendes Projekt, das ich hier in Krefeld bereits vorgefunden habe, als ich am 1. Oktober anfing. Gerade alte Patienten bekommen hier eine umfassende und optimale Versorgung“, ist der 52-Jährige, der selbst Facharzt für innere Medizin, Geriatrie, Diabetologie, Ernährungsmedizin und Gastroenterologie ist, überzeugt. „Hier gibt es zwei spezialisierte Pflegerinnen, die eine Begutachtung der Patienten schon bei der Einlieferung vornehmen“, sagt er. Dabei werden in der Notaufnahme von allen Patienten über 70 Jahre zunächst bestimmte Werte über physische und psychische Leistungsfähigkeit erfasst und in einem Computersystem nach einem Score-Wert ausgewertet. Alle Patienten, die unter einer gewissen Schwelle landen, werden dann von den beiden Spezialistinnen in Augenschein genommen.

Info Geriatrie: Die Medizin im Alter Unter Geriatrie, abgeleitet von Griechisch Geron (Alt) und Iatreia (Heilkunde), wird die Lehre der Gebrechen des Alters verstanden. Hier sind oft ganz andere Behandlungsmethoden vonnöten, als bei jungen Menschen. Viele alte Menschen haben viele unterschiedliche Gebrechen, die Medizin spricht von „Multimorbidität“. So können neurologische Probleme wie degenerative Erkrankungen des Nervensystems (Parkinson, Demenz etc.) gleichzeitig mit Herzerkrankungen, Lungenkrankheiten oder einem Schlaganfall auftreten. Die Geriatrie ist hier für sich genommen bereits ein ganzheitlicher Ansatz, der versucht, unter anderem all diese akuten oder chronischen Krankheitsbilder gemeinsam im Blick zu halten und zu behandeln, so dass für den Patienten die bestmögliche Lebensqualität gewährleistet werden kann.

„Es geht darum, möglichst früh zu erkennen, wer einen besonderen Reha-Bedarf hat und diesen so früh wie möglich anzugehen“, erzählt eine dieser beiden sogenannten „Geri Nurses“, Natalie Kopanski. In der täglichen Pflegearbeit haben die beiden Spezialistinnen dann üblicherweise eine eher beratende und überwachende Funktion und betreuen die Pflegekräfte, die für die Versorgung der bis zu 100 geriatrischen Patientinnen und Patienten in den beiden Häusern verantwortlich zeichnen.

Dabei beschränkt sich die Arbeit aber nicht nur auf die geriatrische Station allein. „Wir haben in vier anderen Stationen, der Kardiologie, Neurologie, Pneumologie und Traumatologie interdisziplinäre Spezialisten, die auch dort Patienten direkt geriatrisch behandeln, wenn das nötig ist“, erläutert Schreiber. Ein Beispiel sei eine ältere Dame mit unterschiedlichen Krankheiten. „Stellen wir uns eine alte Dame vor, die schwer gestürzt ist. Sie hat Wasser in den Beinen, kann kaum laufen, hat eine Lungenentzündung, Wasser in der Lunge und einen Oberschenkelhalsbruch. Früher wäre sie operiert worden und hätte dann zunächst gelegen. Sie hätte eine Behandlung gegen Lungenentzündung und Wasser bekommen und man hätte zunächst abgewartet. Unser Ansatz ist nun, die akute Behandlung mit Reha-Maßnahmen zu koordinieren. So zum Beispiel, indem man recht früh beginnt, sie zu mobilisieren und mit einem Gehwagen erste Schritte laufen zu lassen. In der zweiten Woche könnte sie dann vielleicht schon in etwas größere Schritten mit dem Rollator laufen und in der dritten Woche der Katheter gezogen werden und sie selbstständig auf Toilette gehen, so dass sie kurz darauf entlassen und zu Hause ambulant weiter versorgt werden kann“, erläutert der Arzt, der zuvor an einer Klinik in Trier aktiv war, aber ursprünglich aus der Region stammt. Er wurde in Bonn geboren, seine Familie lebt in Mönchengladbach.