Sechster Wallgang in Krefeld Erstmals ein überkonfessioneller Kreuzgang

So findet man die evangelische Landeskirche am Friedrichsplatz/ Ecke Nordwall, die Orthodoxen an den Luther-Linsen am Ostwall, die Freikirchen am Südwall/ Ecke Hochstraße und die Katholiken am Kaiser-Wilhelm-Museum am Westwall. Neben den Glaubenssymbolen werden die Vertreter der vier Konfessionen auch je einen Teil eines Kreuzes bei sich haben, den sie mit zum Neumarkt bringen. Bevor der Wallgang startet, wird es ein kurzes Programm mit Gebet geben.