Systemgastronomie in Krefeld-Hüls Neues China-Restaurant Xiao mit 400 Plätzen eröffnet

Krefeld hat ein neues gastronomisches Angebot: Die China-Restaurant-Kette Xiao hat am Mittwoch ihre Lokalität mit 400 Sitzplätzen im Neubau an der Katharina-von-Hüls-Straße 11 eröffnet. Die Unternehmensgruppe hat in den zurückliegenden Jahren rasant expandiert. Aus der ehemaligen Xiao GmbH aus Marl der Familie Zhan ist die Xiao Beteiligungsgesellschaft geworden, die zur Neisemeier Holding GmbH mit Sitz in Dortmund gehört. Lukas Neisemeier ist auch der Geschäftsführer des neuen Krefelder Lokals und aller anderen Lokale. In Essen soll die Asia-Restaurant-Kette laut Medienberichten sechs Millionen Euro in die Hand genommen und 60 neue Jobs geschaffen haben. Eine solche Größenordnung ist auch in Hüls investiert worden.