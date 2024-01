Karneval in Krefeld Karnevalszug Verberg mit Jeck United und neuem Parkbereich

Es ist jahrelange Tradition in Krefeld, dass der erste Karnevalszug der Session in Verberg zieht. Besonderes Augenmerk haben in diesem Stadtteil die kleinsten Karnevalisten. „Einen farbenfrohen Zug für die ganze Familie“, verspricht Philipp Schmitz, der Zugleiter der Karnevalsgesellschaft Verberg. „Dank eines Fördervereins ist es möglich, den Zug fortan jährlich stattfinden zu lassen“, freut sich Ralf Mühlenberg, erster Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft Verberg.