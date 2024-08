Beliebter Irish Pub in Krefeld Limericks feiert nach Stabwechsel Neueröffnung

Ziemlich unbemerkt von der ganz großen Öffentlichkeit hat Josefin Becker ihre Gastronomensein als Wirtin des Limericks beendet. „Ich fand einfach, das war an der Zeit“, sagt die Frau, die Anfang Mai noch ihr dreißigjähriges Jubiläum feierte. Und dabei noch einmal an die Anfänge im Jahr 1994 zurückdachte. „Ich hatte damals einfach Bock auf Gastronomie“, erinnert sie sich und berichtet, wie sie ihre Arbeit als technische Projektleiterin für selbsttätigen Brandschutz – besser bekannt als Sprinkleranlagen – sukzessive reduzierte, ehe sie im Jahr 2000 komplett hinter den Tresen wechselte. Die Idee mit dem irischen Pub fand sie einfach spannend. Irlandurlaube, die motivierend hätten sein können, folgten erst später. Die ersten zwölf Jahre residierte das Limericks am Westwall, vor 18 Jahren erfolgte der Umzug zur heutigen Adresse Wiedenhofstraße 60 am Platz An der Alten Kirche.