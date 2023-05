Neuer Turmhahn für die Dionysius-Kirche in Krefeld Dio-Spitze nach zwei Jahrzehnten komplett – Turmhahn tritt Dienst an

Fast 20 Jahre nach den beiden Stürmen, die der Turmspitze von St. Dionysius so schwer zugesetzt haben, dass die Spitze demontiert werden musste, ist der Turm wieder komplett: Am Mittwoch wurde nach einer Messe der neue Turmhahn auf der Spitze montiert – nicht der größte Baufortschritt, aber ein emotionaler Moment, denn der Turmhahn erinnert mit der Geschichte von Petrus, der Jesus dreimal verriet, ehe der Hahn krähte, an die Fehlbarkeit des Menschen und damit an eine Lektion, die jeder lernen, teilen und beherzigen kann, egal welcher Religion oder Philosophie er angehört. Zudem ist der Turmhahn jeder Kirche ein eigenes Wahrzeichen auf dem Wahrzeichen Kirche, das auch bei Sturm und Unwetter seinen Hahn steht. Damit ist jeder Turmhahn nicht nur ein Skeptiker, was das Menschengeschlecht angeht, sondern auch ein großer Mutmacher.