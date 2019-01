Bauprojekt in Krefeld : Neuer Standort für Gasregelstation

Der Plan, in diesem Vorgarten eine drei Meter hohe Gasregelstation aufzustellen, ist wohl vom Tisch. Foto: Carola Puvogel

Krefeld Die Gasregelstation am Bunker in Fischeln soll nach Protesten doch nicht in einen Vorgarten versetzt werden, sondern an einen „städtebaulich sinnvollen“ Standort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erfreuliche Nachrichten für die Anwohner des Marienplatzes: Es bestehen gute Chancen, dass die Gasregelstation nun doch nicht in den Vorgarten eines Hauses versetzt wird.

Hintergrund: Wie berichtet, muss im Zuge des Bunker-Umbaus eine Gasregelstation inklusive zweier Stromkästen umgesetzt werden. Die Verwaltung sah den Vorgarten des benachbarten Hauses am Altmühlenfeld als einzig möglichen Standort für die Anlage, die eine Grundfläche von rund 20 Quadratmetern und eine Höhe von drei Metern hat.

Der Bunker wird umgebaut, die Gasregelstation muss versetzt werden. Anwohner protestierten gegen den von der Verwaltung vorgesehenen Standort. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Jetzt haben die Anwohner, die sich gegen dieses Vorhaben wehren, Post von der SPD-Fraktion erhalten. Darin heißt es, dass es eine Lösung im Sinne der Anwohner geben werde. Fraktionsvorsitzender Benedikt Winzen selbst hat sich für die Interessen der Anwohner stark gemacht. Bei einem Ortstermin sei deutlich geworden, so Winzen, dass der vorgesehene Standort im Vorgarten am Mühlenfeld „ein Härte, die keiner haben will“ gewesen wäre und vor allem „nicht akzeptabel für die Anwohner“.

Winzen schreibt nun: „Bezüglich des Standortes der Gasregelstation am Bunker Marienplatz kann ich Ihnen mitteilen, dass es nach von mir veranlassten Gesprächen zwischen Stadtverwaltung, SWK, NGN und Investoren eine Lösung geben wird. Konkret bedeutet dies, dass keines der in Rede stehenden Anwohnergrundstücke tangiert wird.“ Wie genau diese Lösung aussehen soll, will Winzen unter Verschluss halten, bis letzte Detailfragen geklärt sind. Man sei auf der Suche nach einem Standort, der „städtebaulich sinnvoll“ sein soll.