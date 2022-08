Schützenfest in Fischeln : Fischeln hat einen neuen König

Foto: Stephan Beier 18 Bilder Wie Fischeln an einen neuen König kam

Krefeld Marcel Blaschzyk von der 18. Kompanie der Bürger-Schützen-Gesellschaft 1451 Fischeln e.V. ist der neue Schützenkönig in Fischeln. Am Wochenende konnten die Schützen nach langer pandemiebedingter Pause endlich wieder feiern.

(RP) Ein neuer König für Fischeln – endlich. Nachdem ein neuer Regent pandemiebedingt lange nicht auserkoren werden konnte, steht nun Marcel Blaschzyk von der 18. Kompanie der Bürger-Schützen-Gesellschaft 1451 Fischeln als neuer Schützenkönig in Fischeln fest. Bei sommerlichen Temperaturen hat er am vergangenen Sonntag mit seinem zweiten gezielten Schuss das Holzzepter zu Boden befördert. Als Marcel I. folgt er auf Holger Hannappel, gegen den er beim letzten Königsvogelschießen vor vier Jahren in einem unvergesslichen Duell noch verloren hatte.

Kurz nach 18 Uhr kannte der Jubel auf dem Marienplatz keine Grenzen mehr. Auf dem sehr gut besuchten Festplatz standen die Zuschauer dicht gedrängt in der Nähe des Schießstands. Die Konkurrenten um die Königswürde hatten sich zuvor beim Schießmeister Karl Schmelzer versammelt und eine letzte Unterweisung durch den 1. Vorsitzenden Klaus Heß erhalten.

Info Weniger Platz wegen Umbau des Bunkers Für das kommenden Jahr hoffen die Schützen wieder auf mehr Platz. Am Wochenende war dieser aufgrund des Umbaus des Bunkers zu einer großen Wohneinheit eingeschränkt. „Es ist zur Zeit nicht möglich, zeitgleich einen Schießstand und ein Festzelt aufzubauen“, erklärte der Vorsitzende Klaus Heß. „Wir haben ein Konzept erarbeitet und sind schon seit längerem mit der Politik im Austausch. Allerdings liegt noch kein Ergebnis vor.“ Ein Festzelt und der Austragungsort fürs Vogelschießen passten am Wochenende nicht gemeinsam auf den Marienplatz. „Politik und Verwaltung haben bereits zugesagt, dass sie sich um eine Lösung bemühen. Wir hoffen, dass es bis zum nächsten Vogelschießen eine solche geben wird.“

Bei der Auslosung der Reihenfolge des Schießens hatte Marcel Blaschzyk das Glück auf seiner Seite, denn er durfte beginnen. Nach dem erfolgreichen Schuss und einer kurzen Überprüfung durch den Schießmeister wurde verkündet: Fischeln hat einen neuen König. Die Schützenbrüder aus seiner 18. Kompanie umringten ihren neuen Regenten und ließen ihn hochleben mit Konfetti-Regen, Sekt und tosendem Applaus.

Noch an Ort und Stelle wurden der Öffentlichkeit die Namen seiner Königin und der Minister verkündet. An der Seite von Marcel Blaschzyk wird Jenny Schleier die amtierende Schützenkönigin sein. Insgesamt wurden drei Minister benannt: Dies sind Martin Blaschzyk mit Gattin Tatjana, die Eltern des neuen Königs, sowie Daniel Boesader nebst Lina Breuer und Oliver Oppor mit Gattin Melanie.

Zuvor wurde auch noch der Jungschützenkönig ermittelt. Nach einem spannenden Schießwettbewerb setzte Anton Krings von der 1.Jungschützenkompanie den finalen Schuss. Der Vogel, zuvor schon von der Konkurrenz stark zerrupft, fiel zu Boden. Damit folgt Anton Krings seinem Kompaniebruder Justus Bauer. Gemeinsam mit seiner Königin Julia Kirch wird auch er Teil des nächsten Königlichen Hauses in Fischeln.

Nach den drei Festtagen zog der Vorstand der Bürger-Schützen-Gesellschaft ein positives Fazit. Das neue Konzept habe die Bewährungsprobe bestanden, heißt es dort. Auch die Gestaltung des „Fischelner Sommerzaubers“ auf dem Festplatz sei von den Besuchern sehr gut angenommen worden – sehr zur Freude der Schützen.

Am Freitag stand vor allem die Jugend bei einem Partyabend im Mittelpunkt. Sie war zahlreich vertreten und zeigte dabei, dass mit ihr in der Zukunft ganz stark zu rechnen ist. Am Samstag wurde der zuvor amtierende König Holger Hannappel bei einem Königsball feierlich verabschiedet.

Beim Königsball am Sonntag im Anschluss an das Vogelschießen zog das Königliche Haus erstmals in den festlich geschmückten Saal des Fischelner Burghofs ein. Im Laufe des Abends folgten Ansprachen und Gratulationen. Oberbürgermeister Frank Meyer gratulierte sowohl dem neuen König Marcel Blaschzyk wie auch dessen Vorgänger Holger Hannappel.

Schon jetzt freue sich das Königliche Haus auf das Schützenfest Anfang Juli 2023 und hoffe auf große Unterstützung in der Bürger-Schützen-Gesellschaft und der Fischelner Bevölkerung, erklärte der Verein.

(vo)