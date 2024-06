Handwerk am Niederrhein Das ist der neue Kreishandwerksmeister

In Sachen eigenes Überdenken und sich Anpassen fällt auch die Entscheidung der Kreishandwerkerschaft gegen einen Neubau in Fichtenhain. Dort war ein Neubau geplant, von dem aber vor dem Hintergrund der gigantischen Preissprünge in der Baubranche Abstand genommen wurde. Stelzer bezeichnet die Entscheidung als ein Zeichen von Stärke. „Dinge haben sich geändert und es wäre töricht, einen Neubau auf Biegen und Brechen durchzuziehen“, sagt er. Das Grundstück in Fichtenhain wurde so wieder an die WFG zurückgegeben. Für die frühere Geschäftsstelle in Neuss, die nach dem Umzug der drei Mitarbeiter nach Krefeld, nicht mehr genutzt wird, sucht die Kreishandwerkerschaft derzeit eine neue Nutzung. Die Handwerkerklause an der Sankt-Anton-Straße in Krefeld soll indes nach dem Brandschaden saniert werden.