Blumen zum Arbeitsbeginn : Neuer Hafenchef Wisotzky tritt seinen Dienst an

Krefeld Das Unternehmen hat in den vergangenen zehn Jahren eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Nachhaltige Infrastruktur ist ein großes Zukunftsthema.

Der neue Chef des Hafens in Krefeld , Patrick A. Wisotzky, hat seine Arbeit offiziell angetreten. Einer der ersten Termine dabei war ein Gespräch mit seinem Vor-Vorgänger Sascha Odermatt, der heute für die Häfen Neuss-Düsseldorf verantwortlich zeichnet, seiner Partnerin in der Hafen-Geschäftsführung Elisabeth Lehnen und Oberbürgermeister Frank Meyer. Dabei hießen die Gesprächspartner den neuen Verantwortlichen mit einem Blumenstrauß willkommen.

Für Wisotzky ist die neue Aufgabe durchaus reizvoll, aber auch herausfordernd. „In Herne habe ich einen Hafen mit einer ganz anderen Struktur, einer starken Ausrichtung auf Konsumgüter, in meinem Verantwortungsbereich gehabt. Der Krefelder Hafen ist stark von der Industrie geprägt und entsprechend auch stärker durch Corona belastet“, sagt er. Dennoch sieht er vor allem Potenziale. „Der Hafen ist breit aufgestellt. Neben der Schifffahrt selbst haben wir auch eine gut ausgebaute Eisenbahn-Infrastruktur bis hin zu einer großen Werkstatt. Das Unternehmen hat in den vergangenen zehn Jahren eine beeindruckende Entwicklung hingelegt, die ich fortsetzen möchte. Ich möchte die noch vorhandenen Potenziale voll ausfahren und sich bietende Chancen ergreifen. Das wird einer meiner Schwerpunkte sein“, erklärt der neue Geschäftsführer weiter.

In welche Richtung die Entwicklung konkret gehen könnte, das will er noch nicht sagen. „Ich bin ja gerade erst da. In den kommenden Wochen werde ich mir einen Überblick verschaffen und dann klare Ziele ermitteln. Generell ist die Logistikbranche derzeit aufgrund der sich sehr dynamisch verändernden Rahmenbedingungen in ständigem Wandel. Das trifft viele Bereiche. Nachhaltige Infrastruktur ist sicher ein großes Thema der Zukunft. Aber es ist auch ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Ob und wie wir hier kurzfristig Strukturen schaffen, das kann ich jetzt noch nicht seriös sagen“, gibt er ein Beispiel. Zunächst aber stehe im Mittelpunkt, Unternehmen, Mitarbeiter und Gegebenheiten in der Tiefe kennenzulernen.