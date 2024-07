Stadt Krefeld schreibt neu aus Neuer Dienst für die Reinigung von 246 Gebäuden

Zum Monatsbeginn haben elf neue Reinigungsdienstleister ihre Tätigkeit in Gebäuden der Stadt Krefeld aufgenommen. Aus vergaberechtlichen Gründen hatte das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) eine Neuausschreibung der Leistungen initiieren müssen. Betroffen sind insgesamt 246 Schulen, Kindertageseinrichtungen und Verwaltungsgebäude. „Eine professionelle Gebäudereinigung ist entscheidend für Sauberkeit und Hygiene sowie für die Werterhaltung der Objekte“, sagt Rachid Jaghou, Betriebsleiter des ZGM. „Auch Aspekte von Sicherheit und Umweltschutz spielen dabei eine Rolle. Deshalb haben wir das bisherige, umfangreiche Leistungsportfolio für die Reinigungsdienstleister aufrechterhalten.“ In einem Brief an die Nutzer der Gebäude hat das ZGM gleichwohl darauf hingewiesen, dass nun teilweise neue Firmen für die Reinigung zuständig sind. Das liegt unter anderem daran, dass die Verteilung der Dienstleister auf die Objekte aus vergaberechtlichen Gründen per Losverfahren erfolgen muss. Die Nutzer sind deshalb aufgerufen, in der Einführungsphase die Erfahrungen mit den neuen Firmen ans ZGM zu melden. Nach einem Quartal soll zudem eine Zufriedenheitsumfrage positives Feedback sowie etwaige Schwierigkeiten beim Thema Reinigung offen zur Sprache bringen.