Kampf gegen Dreck : Liegenlassen von Hundekot kostet Herrchen bis 500 Euro

(jon) Krefeld hat Dreck und Müll in der Stadt den Kampf angesagt und Geldbußen – unter anderem für liegen gelassenen Hundekot – ab sofort drastisch erhöht. Ursache ist die „Änderung und Ergänzung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf den Verkehrsflächen und Anlagen in der Stadt Krefeld“ (OBV). „Ziel ist es, Verfehlungen von einzelnen Personen schnell und direkt ahnden zu können“, so das städtische Presseamt. „Die in der Vergangenheit zunehmend in der Öffentlichkeit wahrgenommenen vordringlichen Probleme wie Müll, Lärm, Hundekot und Schmierereien standen hierbei im Vordergrund.“ Eine Woche nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt am 31. Oktober tritt die neue Verordnung als Ortsrecht in Kraft und löst die bisher gültige Version ab.