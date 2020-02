Angebot in Krefeld : Neue Website für Unternehmensgründer

Vertreter von Stadt, IHK, Wirtschaftsförderung und dem Verein Silkvalley e.V. schalteten die Seite Startkrefeld.de gemeinsam frei. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Krefelds Gründerszene wird immer größer und vernetzt sich untereinander. Die Stadt, IHK, Wirtschaftsförderung und der Verein Silkvalley will mit einer Website, die alle Fragen zentral beantwortet, für noch mehr Gründergeist in der Stadt sorgen und Gründungen deutlich erleichtern.

Eine neue Website haben die Akteure rund um Unternehmensgründungen in der Stadt Krefeld am Mittwoch vorgestellt. Diese soll zentral und einfach die Fragen von Menschen beantworten, die sich mit dem Gedanken tragen, ein Unternehmen oder ein Gewerbe zu gründen oder bereits in der Gründung stecken. Auch zu Fördermöglichkeiten oder Hilfen rund um Themen von Finanzierung über Rechtsberatung bis hin zu Tipps rund um die Unternehmerische Praxis finden sich Informationen.

„Wir haben in Krefeld eine wachsende Gründerszene, die sich besonders in den vergangenen zwei, drei Jahren immer dynamischer Entwickelt. Hier wollen wir helfen und es jungen Unternehmen noch leichter machen, sich in Krefeld anzusiedeln. Das Thema Gründung rückt immer mehr in den Mittelpunkt unserer Arbeit und wir haben mittlerweile auch Unternehmen, die durchaus das Potential haben, in absehbarer Zeit nicht nur den Initiatoren selbst, sondern darüber hinaus auch weiteren Personen Arbeitsplätze auf hohem Niveau zu bieten“, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Eckart Prehn.

Info Startkrefeld: Website ist bereits erreichbar Die neue Website unter der Adresse www.startkrefeld.de kann seit Mittwoch besucht und genutzt werden. Startkrefeld ist auch der Name der Initiative, die noch mehr Unterstützung für Startups bieten soll. Hier können Interessenten 24 Stunden am Tag Informationen sammeln und Beratungstermine bei allen beteiligten Gruppen und vielen Ämtern buchen. Die Seite ist in verschiedenen Segmenten aufgebaut. Eine einfache Menüführung bringt den Nutzer zu den richtigen Ansprechpartnern und Informationen zur eigenen Situation.

Ihm pflichtet Petra Rice, die sich innerhalb der WFG vor allem mit dem Thema Fördermittel und Existenzgründung befasst, zu. Sie begleitet auch den Verein Silkvalley e.V., der sich zum Ziel gesetzt hat, junge Unternehmen besser zu vernetzen und für eine aktive und lebhafte Szene zu sorgen. „Wir haben mit der Website ein zentrales Tool geschaffen, auf dem jeder, der sich mit Unternehmensgründung befasst, fast alle Fragen beantwortet bekommt. Informationen über Fördermittel sind ebenso zu finden, wie Erfahrungsberichte erfolgreicher Startups oder die Möglichkeit, direkt Termine zur Beratung bei den verschiedenen Stellen zu buchen“, erläutert sie.

Dabei sei das Basisangebot frei von Gebühren oder Kosten. „Wir bieten zunächst einmal eine Grundberatung an, die bis zu 45 Minuten dauern soll. Danach geht es dann in spezifischere Fragestellungen. Hier bieten die verschiedenen Akteure, IHK, WFG und Silk Valley, Beratungsleistungen an. Wir können auch entsprechend kurze Wege zu Ämtern bieten und versuchen, alle Fragen rund um Gründung zu beantworten. Sollte es zu spezifisch werden gibt es auch unser Programm ‚Experten beraten Gründer’, wo es zu sehr günstigen Konditionen weitergehende Beratungsmöglichkeiten gibt“, fährt sie fort.

Das Angebot erstreckt sich auf alle Bereiche der Selbstständigkeit. Von einer freiberuflichen über eine gewerbliche Tätigkeit bis hin zur Gründung einer Personen- oder Kapitalgesellschaft, von Einzelhandel über Gastronomie bis zu Kreativtätigkeitent.

Die Beratungen finden von Seiten der WFG und der IHK im K2-Tower an der Kleinewefersstraße statt. „Hier ist einer der Hotspots der Krefelder Gründerszene. Im Basecamp sitzen viele junge, erfolgreiche Unternehmen, die ein gutes Beispiel für erfolgreiches Gründerwesen darstellen“, sagt Prehn. Die Beratung durch die Mitglieder von Silk Valley allerdings werden nicht hier stattfinden. „Zwar sitzen viele von uns im K2, aber wir haben jeden Montag von 10 bis 18 Uhr ein Coworking im Nachbarschaftszimmer, dem ehemaligen Café Lenz, in der alten Samtweberei. Hier bieten wir dann die Beratung an“, sagt Domenica Wester vom Unternehmen Weltenweberei.