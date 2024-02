Caritas in Krefeld und Meerbusch Neue Chefin beeindruckt von Caritas-Engagement

Info

Dana Glöß, geboren in Sachsen, hat zwei Leben, wie sie sagt. In ihrem ersten Leben war sie erfolgreiche Bahnradsportlerin (zuvor Eisschnellläuferin), holte Bronze bei einer Weltmeisterschaft und war mehrfach Deutsche Meisterin. Daneben studierte sie Sport in Berlin.

Ihr zweites Leben begann vor zwölf Jahren mit dem Umzug nach Krefeld und ihrer Arbeit bei Salvea. Dort gelang ihr der Aufstieg in die Geschäftsführung, so dass sie zuletzt für über 350 Mitarbeiter verantwortlich zeichnete.

Dana Glöß wohnt in St. Tönis, ist regelmäßig auf dem Wochenmarkt am Westwall zu finden und in ihrer Freizeit viel mit dem Rad unterwegs. Eisschnelllaufen gehört weiter zu ihren Hobbys.