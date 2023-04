Barrierefreiheit im ÖPNV Neue U76-Bahn hat Einstiegsproblem

Wenn sich die U-Bahn-Tür an der Haltestelle Rheinstraße öffnet, steigen in der Regel sofort Menschen ein und setzen sich schnell irgendwo hin. Das mag erst einmal banal erscheinen, doch das Ein- und Aussteigen kann eine tägliche Hürde sein. Als zur Feierabendzeit eine ältere Frau einsteigen will, muss sie feststellen: Der Einstieg ist hoch, sehr hoch, zu hoch. „Da komm‘ ich nicht rein, niemals“, sagt sie verzweifelt. Hier ist sie auf Hilfe angewiesen und muss geradezu hineingehoben werden. Alleine ist sie mit den Schwierigkeiten beim Einsteigen nicht: Selbst jüngere Fahrgäste haben Mühe und Not.