Soziale Schieflagen in der Stadt Krefeld : Neue Stabsstelle für Hilfen in Problemvierteln

Neue Stabsstelle für Hilfen in Problemvierteln

Soziale Schieflagen in der Stadt Krefeld

Krefeld Um die sozialen Problemlagen in Quartieren wie Krefeld-Mitte und Krefeld-Süd in einem ganzheitlichen Ansatz zu bewältigen, wurde bei der Stadtverwaltung die Koordinierungsstelle für Gemeinwesenarbeit geschaffen.

Die Stadt Krefeld sieht sich zunehmend stärker mit den Problemen einer räumlichen Konzentration von Risiken, Benachteiligungen und sozialen Problemlagen konfrontiert. „Prekäre Lebenslagen aufgrund des verfügbaren Einkommens, der Arbeitslosigkeit oder durch atypische Beschäftigungsverhältnisse betreffen in belasteten Sozialräumen einen Großteil der Bewohner“, sagt Stadtdirektor Markus Schön. Um die sozialen Problemlagen in einem ganzheitlichen Ansatz zu bewältigen, wurde bei der Stadtverwaltung die Koordinierungsstelle für Gemeinwesenarbeit geschaffen.

Die ist angegliedert an den Geschäftsbereich Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration von Stadtdirektor Schön. Zum Stab der Koordinierungsstelle gehören unter anderem Sabrina Diana Lesch (Kommissarische Leitung), Sandy Schilling (Quartiersmanager), Markus Klein (Arbeitsmarktkoordinator), Joachim Watzlawik (Koordinator Krefeld für Kinder), Doris Schlimnat (Flüchtlingskoordinatorin) und Steffen Hoss (Gemeinwesenkommunikation). „Ich bin froh, dass ich so viele Experten für ihre jeweiligen Aufgabengebiete gewinnen konnte, die gemeinsam die Herausforderungen der belasteten Sozialräume in Bezirken wie Mitte und Süd angehen wollen und werden“, sagt Schön.