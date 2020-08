Grünfläche in Krefeld : Neue Bänke für den Donkpark Oppum

Krefeld Der Donkpark in Oppum bekommt zwei neue Sitzbänke. Außerdem möchte der Förderverein einen Brunnen anlegen lassen, damit die Wildblumenwiese bewässert werden kann.

(cpu) Corona-Krise und langanhaltende Trockenheit machen dem Projekt „Donkpark Oppum“ zu schaffen. Dennoch geht es in kleinen Schritten voran. Nach langer, Corona bedingter Pause konnte der Vorstand sich jetzt wieder treffen. Es wurde beschlossen, zwei neue Sitzbänke entlang des Fußwegs am Bach, der parallel zur Hauptstraße verläuft, aufzustellen. Ebenfalls im Fokus ist der Zustand der im vergangenen Jahr eingesäten Wildblumenwiese. Wegen der anhaltenden Trockenheit ist sie in einem sehr schlechten Zustand. Das Ziel, eine bienen –und insektenfreundliche Umgebung zu schaffen, wird weiter intensiv verfolgt. Stefan Hamacher, staatlich geprüfter Landwirt, regte an, einen Brunnen anzulegen, damit die Wildblumenwiese mit Wasser versorgt werden kann. Der Vorstand will diese Idee nun aufgreifen und Sponsoren für den Brunnen suchen.