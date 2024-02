An der Felbelstraße in Krefeld Heike Broda wird neue Schulleiterin der Kompass-Grundschule

Seit eineinhalb Jahren ist die Kompass-Grundschule eine eigenständige Schule mit heute 215 Schülern. Davor bildete sie zusammen mit dem Standort Hofstraße eine Verbundschule in der Innenstadt. Längst ist die Kompass-Schule ein wichtiger Pfeiler für das ganze Quartier. „Rund um die Felbelstraße, am Fuß des Mississippi-Dampfers, leben viele Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Viele Schülerinnen und Schüler brauchen hier eine besondere Begleitung“, so Frank Meyer. „Heike Broda kennt die Lebensrealität der Familien hier. Die Schule ist ein Leuchtturm für das ganze Viertel.“