Kooperation Neue Saatgutbibliothek ab März in der Mediothek Krefeld

In der Mediothek am Theaterplatz öffnet am Samstag, 2. März, um 11.30 Uhr die neue Saatgutbibliothek, eine Tauschbörse mit einer Auswahl an Samen für Kräuter, Gemüse und Co. Zum Auftakt gibt es kostenfreie Tütchen mit unterschiedlichen Pflanzensamen. „Mit dem Projekt der Stadt Krefeld in Kooperation mit dem Verein Werkhaus und der Aktion Essbares Krefeld wollen wir allen Interessierten die Möglichkeit geben, die Freude am Gärtnern und Ernten im eigenen Garten zu entdecken“, so Jule Mommert von der Mediothek Krefeld. Nebenbei soll so ein Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit geweckt sowie an das Thema Biodiversität herangeführt werden. „Langfristig soll ein Kreislauf entstehen, indem ein Teil des gewonnenen Saatguts wieder zurückgebracht wird“, sagt Mediotheks-Mitarbeiterin Saskia Schumann.