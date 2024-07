Große Montage-Aktion im Krefelder Zoo Neue Riesenscheibe fürs Jaguar-Gehege im Zoo

Der Serval ist eine Raubtierart aus der Familie der Schleichkatzen und lebt in Teilen von West-, Zentral- und Ostafrika. Die Art gilt als ungefährdet. Ganz anders der Jaguar: Er ist nach Tiger und Löwe die drittgrößte Katze überhaupt. Die International Union for Conservation of Nature and Natural Resources führt den Jaguar in der Roten Liste als „potenziell gefährdet“.