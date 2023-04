Buntes Programm am Rheinufer Neue Rhine-Side-Saison in Krefeld vor Eröffnung

Es ist der früheste Start, denn es in den bislang sieben Jahren von Rhine Side gab. Am 28. April gehen der Rhine Side Biergarten und auch das Beach-Areal an den Start. „In diesem Jahr bleibt noch alles so, wie es ist. Wir haben die gleiche Fläche, die wir bespielen. Ab dem kommenden Jahr wird es erste Änderungen geben“, blickt Marcus Beyer, Planungsdezernent der Stadt Krefeld, in die Zukunft des Angebotes, das in den vergangenen sechs Jahren jeweils Tausende von Besuchern an den Rhein bei Uerdingen zog.