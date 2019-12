Ausflugslokal in Krefeld : Das sind die neuen Pläne für das Stadtwaldhaus

Krefeld 2020 bleibt das Haus komplett geöffnet; der Pächter soll auch während der Sanierung an Bord bleiben; in enger Abstimmung mit ihm wird zudem geprüft, ob während der Sanierung eine Teilöffnung möglich ist.

Lang zeigte sich euphorisch über die neue Lage. In einem emotionalen Post bei Facebook schreibt er am Mittwoch: „Rechtzeitig zum Weihnachtsfest haben wir eine, für uns und für alle Gäste des Stadtwaldhauses, wunderbare Nachricht. Nicht zuletzt durch die phantastische Unterstützung der Krefelder sowie vieler Liebhaber des Stadtwaldhauses, wofür wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, haben wir in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung die Weichen für einen Fortbestand des Stadtwaldhauses gestellt. Das Stadtwaldhaus bleibt auf jeden Fall bis zum Beginn von Sanierungsarbeiten in der jetzigen Form geöffnet. Das betrifft auch den Biergarten in den Sommermonaten. Sie, unsere lieben und verehrten Gäste, haben also wieder Planungssicherheit, um Ihre Feste bei uns auch in Zukunft feiern zu können.“