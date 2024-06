Helios Cäcilien-Hospital In Hüls – wie Roboter Operationen erfolgreicher machen

Marcel Terlinden ist erst Mitte dreißig, als er sich an manchen Tagen richtig alt fühlt. Nicht vom Kopf her, aber körperlich. Schmerzen begleiten seinen Alltag, lassen jeden Gang zu einer Qual werden. Ein neues Gelenk soll Abhilfe schaffen. Und so wird Marcel Terlinden der erste Patient, der im Hülser Helios Cäcilien-Hospital mithilfe des so genannten MAKO-Systems eine neue Hüfte erhält.