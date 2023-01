Förderprogramm für Krefeld Kunst, Mode, Kirche - Neue Läden für die City

Auf diese Weise hat sich nun an der Königstraße 84 das Atelier Rose angesiedelt. Die Betreiberin Ivana Rose verkauft moderne abstrakte Kunst in Form von handgemalten Unikaten. Sie bietet auch Dienstleistungen an, unter anderem Workshops für Erwachsene, eine Kunst-AG für Kinder ab sechs Jahren, kreative Geburtstagsfeiern und Auftragsarbeiten. In Kürze wird, ebenfalls auf der Königstraße, die „Weltgewand-t Modefaktur“ eröffnen. Das kleine lokale Geschäft mit langlebiger und nachhaltiger Mode soll den bestehenden Online-Shop ergänzen, der an der Corneliusstraße seinen Standort hat. Ein drittes Ladenlokal am Ostwall 126 beherbergt ab Mitte Februar die „Inter Wall Kirche“, die vom Evangelischen Gemeindeverband Krefeld betrieben wird.