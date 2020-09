Jugendeinrichtung in Krefeld : Gemeinsam essen und kochen im Freizeitzentrum Süd

Krefeld Das Freizeitzentrum Süd hat eine neue Küche. Sie bietet nun ideale Bedingungen, um gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen zu kochen.

„Der Bedarf nach warmen Mittagessen nach der Schule ist sehr hoch - in allen Kinder- und Jugendeinrichtungen“, sagt Silke Wintersig, Leiterin des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung der Stadt Krefeld. Circa 25 Kinder nehmen in dem Freizeitzentrum täglich eine warme Mahlzeit ein - für viele die einzige am Tag. Ungefähr zehn essen im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung, die das Freizeitzentrum von Montag bis Donnerstag von 14 bis 16 Uhr anbietet. Die restlichen 15 kommen erst nach der Hausaufgabenbetreuung in die Einrichtung, um am Mittagstisch teilzunehmen. Die Kinder sind zwischen sieben und 13 Jahre alt und gehen meist direkt von der Schule aus in das Zentrum.