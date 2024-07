Hilfe für Touristen und Besucher Neue Informationstafeln für Touristen in der Linner Altstadt

Der Flachsmarkt in Krefeld feierte in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Engagierte Bürgerinnen und Bürger in Krefeld-Linn haben 1974 die Tradition des Flachsmarktes wieder aufleben lassen und beteiligen sich seitdem ehrenamtlich an der Organisation und Umsetzung. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich aus dem Flachsmarkt der größte Handwerkermarkt Deutschlands entwickelt.