Tourismus in Krefeld Neue Imagefilme machen Appetit auf den Niederrhein

Die Imagefilme unterstützen die Projektseite „Stadt. Land. Niederrhein“, die mit ihrer technischen Gestaltung und ihren Inspirationsseiten vorstellen, welchen vielfältigen Genuss in Sachen Kultur und Kulinarik der Niederrhein zu bieten hat: Regionale und saisonale Köstlichkeiten für die Liebe, die durch den Magen geht. Und ein Streifzug durch die bunte Kulturlandschaft, die den Hunger auf geistige Nahrung stillt. Zu finden sind die neuen Niederrhein-Imagefilme auf dem Facebook-Account „Niederrhein – So gut. So weit.“, auf dem Youtube-Kanal „Niederrhein Tourismus“, sowie auf der Webseite „www.stadt-land-niederrhein.de“ Das Projekt wird von Europäischen Union gefördert.