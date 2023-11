Spende an die Zoofreunde 15.000 Euro für neue Insekten-Hotspots im Krefelder Zoo

Dank der Spende von fast 15.000 Euro durch die Firma Cargill an die Zoofreunde werden im Krefelder Zoo neue Bäume gepflanzt und Insekten-Hotspots errichtet. Damit unterstützt Cargill die Schaffung von urbanen Lebensräumen der Insekten, die so wichtig sind für die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Mit dem Geld werden an drei weiteren Stellen im Zoo sogenannte „Insekten-Hotspots“ aus einer Pflanzenvielfalt kombiniert mit natürlichen Materialien wie Steinmauern, alten Baumstämmen und Ästen errichtet.