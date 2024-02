CDU und FDP wollen Haushaltsmittel fürs Projekt streichen Neue Haltung der Politik könnte das Aus für den Surfpark bedeuten

Der Bau eines Surfparks am Elfrather See gehört zu den umstrittensten Projekten in der Stadt Krefeld. Bislang wurden die Meinungsverschiedenheiten zwischen Befürwortern und Gegner auf der großen Bühne ausgetragen – sprich Stadtrat und Bezirksregierung, die sich mit Dienstaufsichtsbeschwerden im Kontext Surfpark gegen Oberbürgermeister Frank Meyer und Stadtdirektor Markus Schön beschäftigen muss, denen unter anderem fehlenden Neutralität und gleichsam Kungelei mit der Projektgesellschaft Elakari GmbH vorgeworfen wird.