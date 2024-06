Barrierefreier Umbau in Krefeld Was der Umbau der Haltestellen Friedrichsplatz und Zoo bedeutet

Gleich drei Umbauten von Haltestellen stehen auf der Tagesordnung des Planungsausschusses in seiner Sitzung am 18. Juni: die Haltestellen Grotenburg/ Zoo (Uerdinger Straße), Bockum Friedhof und Friedrichsplatz. Vor allem am Zoo und am Friedrichsplatz stehen starke Veränderungen an. Die unscheinbaren Wartehäuschen am Zoo verschwinden zugunsten eines 32 Meter langen Bahnsteigs in der Mitte der Fahrbahn, und am Friedrichsplatz wird sich auch der Kreisverkehr deutlich verändern. In einem Punkt gibt es keinen Zweifel: Die Umbauten sind dringend nötig, um Barrierefreiheit zu schaffen – und gesetzlich vorgeschrieben. Es führt kein Weg daran vorbei.