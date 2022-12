2025 tritt neue Formel für die Berechnung in Kraft. Neue Grundsteuer kann ums Fünffache steigen

Als ob angehobene Mieten, erhöhte Stromtarife, teures Heizen und gestiegene Lebenshaltungskosten nicht schon Belastung für die meisten Haushalte genug wäre, droht sowohl Eigentümern als auch Mietern die nächste Zusatzbelastung: Ab 2025 tritt eine neue Formel für die Berechnung der Grundsteuer B in Kraft. Die so genannten Einheitswerte, die der Berechnung zu Grunde liegen, haben die Finanzämter vielerorts schon verschickt. Michael Heß, Geschäftsführer und Rechtsanwalt von Haus und Grund Krefeld mit Sitz am Ostwall, kennt Fälle von Verdopplungen oder gar Verfünffachungen der bisherigen Höhe der von der Stadtverwaltung ab dem Stichtag verlangter und eingezogener Grundsteuer.