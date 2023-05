Bauarbeiten starten Ende 2024 Neue Gasheizung für das Stadtwaldhaus

Die Sanierung des Stadtwaldhauses geht in die nächste Phase. Nachdem die Fenster der Waldschänke denkmalgerecht aufbereitet wurden und eine neue Heizungsanlage installiert ist, wurde nun der Auftrag an einen Generalplaner vergeben. Dessen Aufgabe wird es sein, die notwendigen Sanierungsschritte am Gebäude zu priorisieren und vorzubereiten. „Das EU-weite Vergabeverfahren ist abgeschlossen, der Vertrag ist unterschrieben“, sagt Rachid Jaghou, Leiter des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM). „In den kommenden Jahren wird es darum gehen, die Bausubstanz dieses Krefelder Schmuckstücks zu erhalten und zu sichern, die Haustechnik Schritt für Schritt zu erneuern und den Brandschutz auf den neuesten Stand zu bringen.“