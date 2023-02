Historisches Krefeld Neue Forschung übers Kriegsende in Krefeld

Als Krefelder Kinder im März 1945 beim Einmarsch der Amerikaner erstmals schwarze Menschen sahen, fingen nicht wenige an zu weinen vor Angst: Sie hatten nie zuvor einen Schwarzen gesehen. Doch die Angst wich bald Zutraulichkeit: Die GI’s, weiße wie schwarze, schenkten den Kindern Süßigkeiten zuhauf – dieser Eindruck blieb bei vielen Zeitzeugen prägend in der Erinnerung, und zwar besonders tief bei den schwarzen GI’s: „Der erste Kontakt mit afroamerikanischen Soldaten war in der Regel von Angst und Schrecken geprägt, da die Kinder vorher noch nie Kontakt zu einer schwarzen Person hatten. Nachdem der erste Schock überwunden war, erinnerten sich die Zeitzeugen insbesondere an die Kinderfreundlichkeit der Soldaten“, resümiert die Historikern Pia Froese in einer frisch vollendeten Masterarbeit, die jetzt veröffentlicht wurde.