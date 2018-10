Krefeld: Neue Energiegenossenschaft will zur Energiewende beitragen

Krefeld Auf dem Dach der Alten Samtweberei entsteht die erste Photovoltaikanlage der neu gegründeten Energiegenossenschaft Krefeld eG. Die Genossenschaft hat 40 Mitglieder. Mitmachen ist jederzeit möglich.

Mit einer Energiewende von unten will die neugegründete Energiegenossenschaft Krefeld eG globale Klimaziele im lokalen Raum mitgestalten und letztendlich realisieren. Photovoltaikanlagen auf den Dächern Krefelds sollen dabei umweltfreundlichen Strom erzeugen. Zur ersten Generalversammlung der Genossenschaft kamen jetzt die 40 Gründungsmitglieder ins Café Lentz an der Lewerentzstraße.

„Die Folgen des Klimawandels sind auch in Krefeld zu spüren. Wir wollen handeln — und zwar schnell. Mit einer Energiewende von unten sollen die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft zum schnelleren Handeln angespornt werden. Dennoch ist es auch unser Ziel, die Energiewende nicht nur den Großkonzernen allein zu überlassen“, sagt Franz-Josef Unland, Pressesprecher der neugegründeten Energiegenossenschaft. Sayhan Yilmaz, Vorstand- und Aufsichtsratsmitglied, ergänzt: „Unsere Genossenschaft soll ein Leuchtturmprojekt für bürgerliches Engagement in der Energiewende werden.“

Die Genossenschaftler wollen ihre Ziele schnell und konsequent erreichen. Der Ort des Gründungsauftaktes ist vom Vorstand bewusst gewählt. Denn auf dem Dach der „Alten Samtweberei“, zu dessen Komplex auch das Café Lentz gehört, wird das erste Projekt der neugegründeten Genossenschaft realisiert. Eine Photovoltaikanlage soll der erste Schritt der lokalen Energiewende der Genossenschaftler sein. Die Planungen sind weitestgehend abgeschlossen, und mit den Arbeiten soll in den kommenden Monaten begonnen werden. Eine Summe von rund 30.000 Euro wurde eigens dafür aufgebracht. Die finanziellen Mittel dazu stammten aus dem Eigenkapital der anwesenden Gründungsmitglieder. Weitere Photovoltaikanlagen sind in Planung.

„Die Energiewende kommt, und der Bedarf nach alternativen sauberen Energieerzeugern wird auch in Zukunft steigen. Strom, der durch Solarzellen erzeugt wird, ist günstiger als Strom aus dem Atomkraftwerk und wäre eigentlich auch günstiger als Kohlestrom, wenn die verantwortlichen Konzerne, die durch den Kohleabbau entstanden Schäden, zahlen würden“, erklärt Annelie Wulff, kaufmännische Leiterin des Vorstands. „Warum also nicht gleichzeitig was für die Umwelt tun, die Energiewende mitgestalten und dabei noch etwas verdienen? Wir sind keine blinden Idealisten, die für den guten Zweck unser Geld verbraten, sondern wir wollen ein rentables und umweltfreundliches Geschäftsmodell auf den Markt bringen. Das erwirtschafte Kapital reinvestieren wir in neue Projekte und rechnen mit der ersten Dividendenauszahlen binnen drei Jahren.“