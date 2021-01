Digitalisierung in Krefeld : Neue Eltern-App für katholische Kitas

Krefeld Erziehungsberechtigte können damit jederzeit die neusten Informationen aus der Kita ihrer Kinder auf dem Smartphone oder im Web abrufen. Kommunikation soll so schnell und unkompliziert werden.

Die Bistümer Essen und Köln sind bereits gestartet mit dem flächendeckenden Roll-out, die anderen drei Bistümer ziehen sukzessive 2021 nach. Mithilfe verschiedener Funktionen können die Kita-Leitungen nun die Erziehungsberechtigten in Echtzeit informieren. Über ein Schwarzes Brett erhalten die Familien allgemeine Neuigkeiten aus der Kita, im Postfach persönliche Nachrichten und über einen Kalender Informationen zu Schließ- und Feiertagen, die direkt in den Smartphone-Kalender übertragen werden können.

Die Kitaplus-Eltern-App ist eng mit der Kitaplus-Verwaltungssoftware verbunden, die in den Bistümern bereits seit 2011 verwendet wird. Alle Informationen, die in der Eltern-App durch die Einrichtungen bereitgestellt oder durch die Eltern über die App verschickt werden, können automatisch in die Kitaplus-Verwaltungssoftware synchronisiert und dort gespeichert werden. Werner Reinhart, Abteilungsleiter im Bischöflichen Generalvikariat Aachen und verantwortlich für die Unterstützung katholischer Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Aachen, freut sich auf die Einführung der neuen Eltern-App: „Die Kommunikation zwischen den Eltern und ihrer katholischen Kita wird auf diesem Weg wesentlich vereinfacht und beschleunigt. Wir möchten die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Einrichtung so im Interesse der betreuten Kinder zeitgemäß unterstützen. Wir freuen uns auf die Einführung und hoffen auf positive Resonanz bei allen Beteiligten.“