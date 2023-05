Debatte um neue Veranstaltungshalle in Krefeld Neue Details zur Planung – wie das Kesselhaus aussehen soll

Die CDU macht den Streit ums Kesselhaus zu einem Fall Meyer und greift den Oberbürgermeister direkt an. „Alle Pläne des Oberbürgermeisters rund um die Veranstaltungshalle sind danebengegangen. Der von ihm - mit SPD und Grünen - favorisierte Bau einer Veranstaltungshalle auf privatem Grund ist krachend gescheitert“, erklärte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Stefan Galke kurz vor Beginn der nicht-öffentlichen Sitzung am Mittwoch im Seidenweberhaus, in der der Rat über den Vorschlag der Verwaltung informiert wurde.