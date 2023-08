Zweiter Anlauf der Verwaltung Neue Denkmalbereichssatzung für Uerdingen

In den kommenden Tagen fallen wichtige Entscheidungen für Uerdingen: Eine neue Denkmalbereichssatzung sowie eine Gestaltungs- und Werbeanlagensatzung für den Stadtteil sollen beschlossen werden. Außerdem ist ein Maßnahmenpaket zum Bund-Länder-Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ für 2024 in der Abstimmung sowie eine Neugestaltung der Kronenstraße. Viele der Vorlagen werden am Mittwoch, 23. August, in der Bezirksvertretung Uerdingen vorberaten, bevor sie am Dienstag, 29. August, im Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung entschieden werden sollen.